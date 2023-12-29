ثلاث إصابات برصاص جيش الاحتلال إثر مواجهات مع مقاومين في كفر عقب شمال القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2023 - 04:22
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العدوان الصهيوني على غزة المدعوم من الغرب يدخل يومه الـ 83 وارتفاع عدد الشهداء والمفقودين إلى أكثر من 28 ألفاً
وزارة الصحة في غزة: 21320 شهيدا و55603 جرحى حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة
ثلاث إصابات برصاص جيش الاحتلال إثر مواجهات مع مقاومين في كفر عقب شمال القدس المحتلة
منذ 39 mins
29 December، 2023
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
القدس المحتلة
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