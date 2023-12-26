مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المدفعية المعادية على الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة ومنطقة حامول في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2023 - 16:24
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المقاومة الإسلامية تستهدف غرفة رصد قرب ثكنة شوميرا بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابات مباشرة وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح
مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته
مراسل المنار: سقوط عدد من القذائف المدفعية المعادية على الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة ومنطقة حامول في جنوب لبنان
منذ 1 ساعة
26 December، 2023
عاجل
الناقورة
منطقة حامول
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