أطباء بلا حدود: قوات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة شمالي غزة ولا يزال عشرات المرضى والجرحى بداخله يعانون من انعدام الخدمات الطبية – موقع قناة المنار – لبنان
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المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للعدوان وتخوض مواجهات بطولية في محاور القتال لا سيما في خانيونس
أطباء بلا حدود: قوات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة شمالي غزة ولا يزال عشرات المرضى والجرحى بداخله يعانون من انعدام الخدمات الطبية
منذ 29 mins
20 December، 2023
عاجل
أطباء بلا حدود
العدوان على غزة
غزة
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