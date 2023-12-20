أطباء بلا حدود: قوات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة شمالي غزة ولا يزال عشرات المرضى والجرحى بداخله يعانون من انعدام الخدمات الطبية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2023 - 09:14

أطباء بلا حدود: قوات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة شمالي غزة ولا يزال عشرات المرضى والجرحى بداخله يعانون من انعدام الخدمات الطبية

منذ 29 mins 20 December، 2023
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