الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم واعتقالات واسعة فجر اليوم الثلاثاء في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، وحاصرت مسجدًا، في إطار إجرامها المتواصل ضد شعبنا في كل أماكن وجوده.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين خلال حملة مداهمة وتفتيش نفذتها في بلدات صوريف، وبني نعيم، ويطا، ومخيم الفوار في محافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن”قوات الاحتلال اعتقلت خلال حملة مداهمة وتفتيش لعدد من منازل المواطنين في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، عاهد يوسف غنيمات، واستولت على عدد من مركبات المواطنين بعد اقتحام عدد من الأحياء في البلدة”.

ومن بلدة بني نعيم شرق الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء: محمد، وعبد المجيد ورامي محمود عاشور، ومحمد مصباح زيدات، واندلعت مواجهات في البلدة.

واعتقلت خلال حملة مداهمات وتفتيش نفذتها في مخيم الفوار جنوب الخليل، وعد جمال البدوي، ومحمود عصام البدوي، ومن بلدة يطا جنوب الخليل اعتقلت ثائر الهريني.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال قصي عدنان جمعة، وخالد مراد برهم، وعروة مروان علي، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، في بلدة كفر قدوم.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت وداهمت العديد من المنازل واعتقلت عددا من المواطنين.

وأفاد رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي، بأن عشرات الآليات اقتحمت البلدة منذ ساعات الفجر الأولى وداهم جنود الاحتلال عشرات المنازل واعتقلوا عشرات الشبان.

واضاف عاصي، تخلل حملة الاعتقالات تفتيش لأكثر من 50 منزلا وتخريب محتوياتها، والتحقيق مع المواطنين ميدانيا واستفزازهم.

وعرف من المعتقلين نادي بهجت عاصي، وداعي بهجت عاصي، وامين ايمن مرعي، واحمد ياسين همام مرعي، وقسام أيوب مرعي.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عبيدة اوس بني فضل، وعلاء سعود طه، في بلدة عقربا التي اقتحمتها وفجرت فيها منزل الأسير أسامة بني فضل وسط مواجهات أصيب خلالها 14 مواطنا بالاختناق، ومنعت تلك القوات سيارات الاسعاف من تقديم العلاجات للمصابين.

الاحتلال يفجر منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 4400 فلسطيني في الضفة الغربية ضمن حملة انتقام واعتقالات جماعية انتقامية لمحاولة منع المد الثوري.

المصدر: مواقع