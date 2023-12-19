صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: يجب إعادة النظر بالتقييم المتعلق بأنفاق حزب الله إذا كانت حماس تملك تلك الأنفاق الضخمة فماذا يمتلك حزب الله؟ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 19 2023 - 07:54

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: يجب إعادة النظر بالتقييم المتعلق بأنفاق حزب الله إذا كانت حماس تملك تلك الأنفاق الضخمة فماذا يمتلك حزب الله؟

منذ 2 mins 19 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة