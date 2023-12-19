صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: يجب إعادة النظر بالتقييم المتعلق بأنفاق حزب الله إذا كانت حماس تملك تلك الأنفاق الضخمة فماذا يمتلك حزب الله؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 07:54
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صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية: يجب إعادة النظر بالتقييم المتعلق بأنفاق حزب الله إذا كانت حماس تملك تلك الأنفاق الضخمة فماذا يمتلك حزب الله؟
منذ 2 mins
19 December، 2023
عاجل
اعلام العدو
انفاق حزب الله
حماس
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