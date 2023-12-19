اندلاع مواجهات بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة بني نعيم شرق الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2023 - 01:32

اندلاع مواجهات بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة بني نعيم شرق الخليل

منذ 1 ساعة 19 December، 2023
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