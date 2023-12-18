حمية عرض مع القائم بالأعمال في السفارة السورية المستجدات وملفات تعنى بها وزارتا النقل في البلدين

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه صباح اليوم الاثنين في الوزارة القائم بالأعمال في السفارة السورية في لبنان علي دغمان، متناولاً معه التطورات في المنطقة على مختلف الصعد، كما تم البحث في العلاقات اللبنانية – السورية، وخصوصاً في الملفات والمواضيع التي تمت مناقشتها سابقاً بين وزارتي النقل في البلدين.

وأكد حمية أن “ما يحدث اليوم على صعيد المنطقة، لا بد له من أن يشكل حافزاً إضافياً لتوطيد وتعزيز نمو العلاقات بين البلدين، وذلك لصالح الدولتين والشعبين على حد سواء”، مشيراً في هذا السياق إلى أن “القطاعات التي تعنى بها وزارتي النقل في البلدين، يمكنها أن تلعب دوراً محورياً على هذا الصعيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام