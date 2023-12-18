النائب رعد: قدمنا الشهداء من أجل أن نكبح جماح عدوان شيطاني

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أننا “في لبنان قدمنا وبذلنا الشهداء، وقد فاق عددهم المئة شهيد حتى الآن من أجل أن نكبح جماح عدوان شيطاني تتحمل مسؤوليته بالكامل الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني”. وأشار إلى ان “بعض الساقطين الجبناء الذين لا شرف لهم ولا كرامة، يريدون أن يقولوا أن الإسرائيلي ما كان ليمارس هذه العدوانية لو ما تعرض له، فلتدمر كل البيوت لكن ليبقى الشرف ، الذي يبقى بلا شرف يخرج من الإنسانية، ولا يحق له أن يطالب بحق أو كرامة في الحياة”. وقال “إحفظوا شرف هذه الامة وكرامتها وارادتها في اتخاذ القرار الذي يصلح لشؤونها ومجتمعاتها “.

كلام النائب رعد جاء خلال احتفال تكريمي نظمه حزب الله في حسينية مدينة النبطية في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ناصر جابر، مسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله علي ضعون وعلماء دين وفاعليات.

وقال “كل ما دمر يمكن أن يعاد بناؤه، لكن الشرف إذا ذهب من أين يعود ؟ والكرامة إن انتهت من أين يأتي بها الإنسان؟”. وسأل “القرار الحر إذا سقط واعتاد الإنسان أن يعيش عبدا خاضعا ذليلا من أين يطالب بالسيادة ؟ ومن أين تتحقق له” ؟.

ولفت إلى أن “هذا الكلام الذي يساق على ألسنة البعض هو نفسه ما يريده العدو أن يشيع في مجتمعنا ليتخاذل المتخاذلون ولينكفئ الناس عن احتضان خيار المقاومة ورجالها”، وقال:”إذا كان هناك بقية شرف وكرامة في هذه الأمة، هو بفضل هؤلاء الشهداء وبفضل المقاومين الشرفاء الذين يسطرون أمجادا تلو أمجاد وانتصارات تلو انتصارات”.

وختم “الجهاد مطلوب لا لأنه هواية ولا لأنه عبث يستجلب التدمير والهلاك أبدا، إنما الجهاد يستجلب العزة والكرامة وإمكانية فتح الآفاق للرفاه والبناء والتنمية، وتطوير التعليم والصحة والإجتماع وكل حاجاتنا الإقتصادية في بلادنا”.

المصدر: موقع المنار