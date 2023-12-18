سرايا القدس: سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون “EVO Max 4T” تابعة لسلاح المشاة شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 11:26
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رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام: اذا أردتم وقف العمليات البحرية على العدو الإسرائيلي عليكم فك الحصار عن غزة
عبدالسلام: البحر الأحمر آمن ماعدا السفن المرتبطة بالعدو ونشيد بموقف الشركة الصينية وقف ارسال سفنها الى موانئ الكيان
التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن وزارة النفط: 30% على الأقل من محطات الوقود في انحاء البلاد تعمل
التلفزيون الرسمي الإيراني: تعطل أنظمة محطات الوقود قد تكون ناجما عن عملية تخريبية من الخارج
سرايا القدس: سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون “EVO Max 4T” تابعة لسلاح المشاة شرق خانيونس
منذ 2 ساعة
18 December، 2023
عاجل
خانيونس
سرايا القدس
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