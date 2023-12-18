سرايا القدس: سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون “EVO Max 4T” تابعة لسلاح المشاة شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 11:26

سرايا القدس: سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون “EVO Max 4T” تابعة لسلاح المشاة شرق خانيونس

منذ 2 ساعة 18 December، 2023
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