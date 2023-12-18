اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة الشيخ ناصر ومعن وبني سهيلا شرقي خانيونس بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2023 - 09:48

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة الشيخ ناصر ومعن وبني سهيلا شرقي خانيونس بقطاع غزة

منذ 20 mins 18 December، 2023
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