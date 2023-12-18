النائب رعد : الجهاد يستجلب العزة والكرامة وليس هواية أو عبثاً

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد أننا”في لبنان قدّمنا وبذلنا الشهداء وقد فاق عددهم المئة شهيد حتى الآن من أجل أن نكبَح جُماح عدوانٍ شيطانيٍّ تتحمل مسؤوليته بالكامل الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني”.

وقال خلال الإحتفال التكريمي الذي نظمه حزب الله للشهيد على طريق القدس علي لطفي فران في حسينية مدينة النبطية بمشاركة عضو كتلة التنمية والتحرير ناصر جابر ومسؤول منطقة جبل عامل الثانية في حزب الله الحاج علي ضعون وعلماء دين وشخصيات وفعاليات والأهالي:” بعضُ السّاقطين الجبناء الذين لا شرف لهم ولا كرامة يريدون أن يقولوا أن الإسرائيلي ما كان ليُمارس هذه العدوانية لو ما تعرّض له ، فالتدمر كل البيوت لكن ليبقى الشّرف”.

وتابع الحاج رعد:” الذي يبقى بلا شرف يخرج من الإنسانية ولا يحقّ له أن يُطالب بحقٍّ أو كرامة في الحياة”.

وأضاف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة :” إحفظوا شرف وكرامة وإرادة هذه الأمة في إتخاذ القرار الذي يصلُح لشؤونها ومجتمعاتها “.

وأردف قائلاً:” كلّ ما دُمّر يُمكن أن يُعادَ بناؤه لكن الشرف إذا ذهب من أين يعود ؟ والكرامة إن انتهت من أين يأتي بها الإنسان ؟”.

وتابع:” القرار الحرّ إذا سقط واعتاد الإنسان أن يعيش عبداً خاضعاً ذليلاً من أين يُطالب بالسيادة ؟ ومن أين تتحقق له ؟ “.

ولفت إلى أنّ” هذا الكلام الذي يُساق على ألسنة البعض هو نفسه ما يريده العدوّ أن يشيع في مجتمعنا ليتخاذل المتخاذلون ولينكفئ الناس عن احتضان خيار المقاومة ورجالها”.

ورأى أنه”إذا كان هناك بقية شرف وكرامة في هذه الأمة هو بفضل هؤلاء الشهداء وبفضل المقاومين الشرفاء الذين يسطّرون أمجاداً تلو أمجاد وانتصاراتٍ تلو انتصارات”.

وختم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة:” الجهاد مطلوب لا لأنه هواية ولا لأنه عبَث يستجلب التدمير والهلاك أبداً إنما الجهاد يستجلب العزة والكرامة وإمكانية فتح الآفاق للرفاه والبناء والتنمية وتطوير التعليم والصحة والإجتماع وكلّ حاجاتنا الإقتصادية في بلادنا”.

المصدر: موقع المنار