قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2023 - 04:08
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كتائب القسام استهدفت قوات صهيونية راجلة شرق خانيونس بالقذائف المضادة للتحصينات وعبوات "رعدية" وتوقعهم بين قتيل وجريح
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قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم
منذ 1 min
17 December، 2023
عاجل
الاحتلال الصهيوني
بلدة الخضر
بيت لحم
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