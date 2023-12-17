مصادر صحفية: ارتقاء 12 شهيدا من عائلات مسلم وبدوان والنواجحة في قصف الاحتلال الذي استهدف دير البلح وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 17 2023 - 03:14

مصادر صحفية: ارتقاء 12 شهيدا من عائلات مسلم وبدوان والنواجحة في قصف الاحتلال الذي استهدف دير البلح وسط القطاع

منذ 9 mins 17 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة