إعلام العدو: أهالي الأسرى “الإسرائيليين” في غزة يهددون الحكومة “الإسرائيلية” أنه في حال لم يتم التوصل إلى إتفاقية لتبادل الأسرى فإنهم سينقلون إعتصامهم إلى مقر وزارة الحرب في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 16 2023 - 19:36

إعلام العدو: أهالي الأسرى “الإسرائيليين” في غزة يهددون الحكومة “الإسرائيلية” أنه في حال لم يتم التوصل إلى إتفاقية لتبادل الأسرى فإنهم سينقلون إعتصامهم إلى مقر وزارة الحرب في تل أبيب

منذ 1 ساعة 16 December، 2023
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