مجاهدو القسام يتمكنون من قنص جنديين صهيونيين في حي الزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 18:04

مجاهدو القسام يتمكنون من قنص جنديين صهيونيين في حي الزيتون بمدينة غزة

منذ 13 mins 16 December، 2023
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