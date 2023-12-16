مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف بلدة يارون وأطراف عيترون والناقورة و العدو يطلق رشقات غزيرة من الرشاشات بإتجاه منازل بلدة العباسية الحدودية المأهولة بعائلات للعمال السوريين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 18:06

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف بلدة يارون وأطراف عيترون والناقورة و العدو يطلق رشقات غزيرة من الرشاشات بإتجاه منازل بلدة العباسية الحدودية المأهولة بعائلات للعمال السوريين

منذ 21 mins 16 December، 2023
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