بالفيديو | الحرس الثوري الإيراني: أخرجنا حاملة طائرات أمريكية من الخليج كانت تحت مراقبتنا الشاملة

أعلن قائد القوّات البحريّة في الحرس الثوري الإسلامي الأدميرال علي رضا تنكسيري، أنّ حاملة الطائرات الأمريكية “ايزنهاور” غادرت الخليج ومضيق هرمز بعد أن كانت تحت المراقبة الشاملة للقوات البحرية للحرس الثوري وأجابت على جميع الأسئلة والمعلومات التي طلبها مقر الإشراف في مضيق هرمز وخضعت لكافة إجراءات المراقبة والسيطرة للقوات الإيرانية.

وقال الأدميرال تنكسيري إنّ “هذه الحاملة للطائرات والمجموعة البحرية المرافقة لها مكثت أقل من 20 يومًا في الخليج، وخلال هذه الفترة كانت تحت الإشراف الإستخباري للقوات البحرية للحرس الثوري”.

ولفت إلى أنّ “تواجدها كان لمجرد الدعاية ودون أيّ قيمة فعلية، لأنّ مجاهدي القوات البحرية للحرس الثوري راقبوا بيقظة وبشكل يومي وفي كل لحظة تحرك هذه المجموعة البحرية على سطح المياه وتحتها”.

وأوضح الأدميرال تنكسيري أنّ “هذه السفن الحربية أجابت حين دخولها وخروجها إلى الخليج عبر مضيق هرمز، على كافة الأسئلة والمعلومات التي طلبها مقر المراقبة البحرية في مضيق هرمز التابع للقوات البحرية للحرس الثوري وخضعت لكافة إجراءات السيطرة والمراقبة التي طلبتها قواتنا”.

وأكّد أنّ “تواجد حاملة الطائرات الأمريكية في الأوضاع الراهنة في المنطقة كان لمجرد الدعاية وهو بمثابة التنفس الإصطناعي لتأكيد تواجدهم الظالم والجائر في المنطقة”.

المصدر: وكالات ايرانية