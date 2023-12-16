وصول شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف صهيوني محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا بدير البلح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 02:50

وصول شهداء ومصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى إثر قصف صهيوني محيط مدرسة المزرعة التابعة للأونروا بدير البلح

منذ 2 ساعة 16 December، 2023
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