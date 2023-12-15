تقرير مصور | مسيرات مليونية في صنعاء وصعدة تخللها اعلان استهداف سفينتين متجهتين الى الكيان

شاركت حشود كبيرة من اليمنيين في تظاهرتي صنعاء وصعدة نصرة للشعب الفلسطيني. واعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان القاه امام التظاهرة الضخمة في صنعاء عن استهداف سفينتي حاويات كانتا متجهتين الى الكيان الصهيوني بصاروخين بحريين مناسبين ، مشيرا ان القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع كافة السفن المتجهة لموانئ العدو الاسرائيلي حتى ادخال ما يحتاجه اهلنا في قطاع غزة من غذاء ودواء.

وأعلنت شركتا “ميرسك” الدنماركية العملاقة و”هاباغ-لويد” الألمانية للنقل البحري الجمعة تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر.