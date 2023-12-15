تغطية | العالم يتظاهر ضد العدوان الاسرائيلي المستمر على غزة

شهد العالم اليوم الجمعة تظاهرات حاشدة دعماً ونصرة لقطاع غزة وأهله الذين يواجهون منذ سبعين يوماً عدواناً اسرائيلياً همجياً غير مسبوق على كافة المستويات ادّى حتى اللحظة إلى استشهاد أكثر من 18 ألف مدني أغلبهم من الأطفال.

اليمن

في اليمن، شهدت محافظة صعدة، صباح اليوم، أربع مسيرات جماهيرية كبرى تحت شعار “مع غزة حتى النصر“، وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية نصرة لغزة ومنعها للسفن من وإلى الموانئ في فلسطين المحتلة.

وفي التفاصيل، فقد خرجت المسيرة في أربع أماكن في مدينة صعدة مركز المحافظة، وساحات في المرازم، وشعارة برازح، والجَرَشة بغمر.

وفي السياق، أشار محافظ صعدة، محمد جابر عوض، إلى أن “هذا اليوم يأتي والقوات اليمنية تستهدف السفن المتجهة لكيان العدو في البحر الأحمر”، مديناً “الصمت المخزي تجاه حرب الإبادة والحصار على غزة.”

وأكد عوض في كلمة له خلال المظاهرة أن “اليمن يتصدر المواقف في الدفاع عن غزة”، داعياً إلى “الاستمرار في مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وكذلك إلى الإنفاق لمساندة المجاهدين في فلسطين وللقوة الصاروخية اليمنية.”

الى ذلك، أكد بيان المسيرة وقوف “الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال وعلى كل جبهات الجهات والمقاومة، ولن يهدأ لنا بال والعدو الصهيوني يمعن في قتل النساء والأطفال، ولن نسكت ونحن نرى الإجرام الصهيوني والأمريكي بحق الشعب الفلسطيني، ولن تتوقف صواريخ اليمن حتى يتوقف العدو عن جرائمه.”

وبارك البيان “قرار منع مرور السفن التي تنقل البضائع من وإلى الموانئ المحتلة في فلسطين حتى يتم توفير وإدخال الاحتياج الكامل لإخواننا في غزة وفلسطين، من الغذاء والماء والدواء والوقود.”

وشدد على أن “اليمن لا يبحث عن خصومة مع أي دولة من دول العالم بل يمد العلاقات الندية القائمة على الاحترام وحفظ السيادة لكل بلد ماعدا العدو الصهيوني المجرم.”

وأشار إلى أن “التحذيرات المتتالية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن بمنع التعامل مع هذا الكيان الصهيوني يجب أن تؤخذ بمحمل الجد”.

كما أكد “الموقف الثابت والمبدئي في نصرة إخواننا في فلسطين وغزة حتى تحقيق النصر الكامل وزوال الكيان الصهيوني المجرم”، داعياً الشعوب العربية والإسلامية أن يخرجوا عن صمتهم.

وأكد الاستمرار في حملة المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لها، داعيا “أحرار الأمة إلى المقاطعة الاقتصادية كأقل ما يمكن فعله نصرة لإخواننا في فلسطين.”

ايران

الإيرانيون خرجوا بمسيرات مليونية بعد صلاة الجمعة في مختلف المدن الإيرانية دعماً للمقاومة في غزة. وغصّت شوارع المدن الإيرانية الكبرى بالمشاركين بالمسيرات، رافعين الأعلام الفلسطينية والإيرانية، ومرددين شعارات ضد أمريكا و”إسرائيل”.

وأكد المشاركون “تمسكهم بخط الثورة الإسلامية الداعمة والمحتضنة لحركات المقاومة في المنطقة”، معربين عن “مساندتهم للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي تدافع عن نفسها في وجه الهجمة الإسرائيلية الهمجية”.

الأردن

أما في الأردن، شارك آلاف الأردنيين في العاصمة عمّان في مسيرات جماهيرية. فقد انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني، كما شارك المئات في مسيرة انطلقت بالقرب من السفارة الأميركية، مرددين شعارات عدة تضامناً مع فلسطين وتنديداً بالحرب المستمرة على قطاع غزة. وطالب المشاركون بوقف العدوان، موجهين التحية لصمود أهالي غزة أمام المجازر الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة.

إلى ذلك، بدأت بعد صلاة الظهر وقفة في محافظة إربد منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع.

وفي محافظة الكرك، طالب المشاركون بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع. وندد المشاركون بمسيرة في محافظة العقبة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بوقفه وبحماية المدنيين.

الضفة

هذا وتظاهر المئات من الفلسطينيين اليوم في مدينة الخليل دعماً للمقاومة في غزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على القطاع والضفة الغربية. وخرج المتظاهرون بعد صلاة الجمعة منطلقين من جامع الحسين بن علي وجابوا شوارع الخليل وصولا الى ميدان ابن رشد وسط المدينة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، وأعلام حركة حماس، مؤكدين وقوفهم ودعمهم لفصائل المقاومة في غزة.

قطر

في قطر، شاركت حشود جماهيرية في وقفة تضامنية بعد صلاة الجمعة بالعاصمة القطرية الدوحة نصرةً للشعب في فلسطين، ورفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

البحرين

كما جاب البحرانيون شوارع مدينة الدراز اليوم في مسيرة حاشدة داعمة لفلسطين وتنديداً بالحرب على غزة، للأسبوع العاشر على التوالي، طالبوا خلالها بالإسراع في طرد السفير الاسرائيلي من المنامة.

وردّد المتظاهرون خلال المسيرة التي خرجت بعد صلاة الجمعة اليوم، شعارات داعمة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان منذ أكثر من شهرين، وطالبوا بالتراجع عن اتفاقية التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي. وحمل البحرانيون الأعلام الفلسطينية وحيّوا صمود المقاومة في فلسطين، داعين لوقف اطلاق النار في غزة، ورفعوا يافطات تدعو لوقف العدوان ولطرد السفير الاسرائيلي من البحرين.

ماليزيا

العاصمة الماليزية كوالالمبور شهدت مظاهرات أمام السفارة الأمريكية تضامناً مع فلسطين وتنديداً بالعدوان على قطاع غزة. وحمل المتظاهرون مجسمات لجثامين ملفوفة بأكفان في اشارة الى الاطفال والرضع الذين تقتلهم “اسرائيل” يومياً.

المصدر: موقع المنار