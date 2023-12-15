مجاهدو القسام يشتبكون مع 10 جنود صهاينة من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، ويستولون على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 14:12

مجاهدو القسام يشتبكون مع 10 جنود صهاينة من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية للعدو في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، ويستولون على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود

منذ 44 mins 15 December، 2023
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