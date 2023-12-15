الشيخ الخطيب: المقاومة ترسم طريق التحرير الكامل لفلسطين ومقدساتها

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب في خطبة صلاة الجمعة في مقر المجلس إن “ما تقوم به قوى المقاومة في المنطقة اليوم يجب أن يكون وفق استراتيجية متفق عليها وليست عملية مرحلية موضعية لمصالح متواضعة تخضع لنفس الحسابات المتعارف عليها لأنه حينئذ ستستطيع القوى الغاشمة الالتفاف عليها وإجهاضها لأنك حين تتعاطى مع العدو بنفس الآليات التي هو أقدر على التعاطي بها ستُعطيه فرصة الانتصار حتماً”.

واضاف الشيخ الخطيب “لقد استطاعت المقاومة اليوم التعاطي بنجاح مع بعض الأفخاخ التي نُصبت لها”، وتابع “فرضت غزة وقوى المقاومة نفسها وتحوّلت المعركة إلى معركة بين الخاسِرَين، بين من يريد اتقاء الخسارة بتطويل المعركة ومن يريد اتقاءها بتقصير المعركة وسيجر الاول الثاني معه إلى الخسارة”، وقال “يبقى ان قوى المقاومة وبالأخص الشعب الفلسطيني في غزة هي التي تفرض انتصارها لرسم طريق التحرير الكامل لفلسطين ومقدساتها”.

من جهة ثانية، قال الشيخ الخطيب “يبقى اننا كلبنانيين مطالبون اليوم بأن نقوم بما علينا كمواطنين بالتمسك بوحدتنا الوطنية وكقوى سياسية بالتوافق لملء الفراغ في المؤسسات الدستورية لنكون جاهزين لمواجهة ما يتهدّدنا من أخطار يمكن أن يلجأ إليها العدو في صراعه الوجودي معنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام