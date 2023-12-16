المقاومة الإسلامية تستهدف دشمة تحصن بها جنود ‏للإحتلال الاسرئيلي في موقع بركة ريشة بصاروخ موجه مما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 08:56

المقاومة الإسلامية تستهدف دشمة تحصن بها جنود ‏للإحتلال الاسرئيلي في موقع بركة ريشة بصاروخ موجه مما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح

منذ 46 mins 16 December، 2023
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