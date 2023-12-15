قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شمال شرق رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 03:06
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القوات المسلحة اليمنية: سنمنع عبور السفن الى الموانئ الاسرائيلية حتى يتم ادخال ما يحتاجه اخواننا في غزة من غذاء ودواء
دعوات للتظاهر في مختلف المحافظات اليمنية بعد صلاة الجمعة دعما لفلسطين ومقاومتها تحت عنوان "مع غزة حتى النصر"
قوات الاحتلال تقتحم بلدة سلواد شمال شرق رام الله
منذ 50 mins
15 December، 2023
عاجل
الضفة الغربية
العدو الصهيوني
رام الله
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