إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في السيلة الحارثية غرب جنين

أصيب خمسة مواطنين، مساء أمس الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وحاصرت منزل المواطن عبد رضوان طحاينة، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة خمسة مواطنين بالرصاص وشظايا في أطرافهم السفلية، وقد وصفت حالتهم بالمستقرة، فيما عملت جرافات الاحتلال للمرة الثانية على تدمير الشارع الرئيس في البلدة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد ونصبت حواجز متنقلة على مداخلها، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها واستجوبت ركابها .

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل قرية كفيرت، وآخر على الطريق الرابط مع بلدة عرابة وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.

قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية مصحوبة

بجرافة إلى قرية عوريف

جنوبي نابلس



كما واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة بلدة نحالين غرب بيت لحم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

فقد قامت قوة كبيرة من جيش الاحتلال بإقتحام البلدة، إثر ذلك اندلعت مواجهات تركزت في منطقة “باب الزاوية” وشارع المقبرة وسط البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما وداهمت قوات الاحتلال أحد منازل المواطنين وفتشته واعتدت على عدد من ساكنيه واجرت فحصا لهواتفهم الخلوية .

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

من حاجز المربعة غرب

المدينة



قوات الاحتلال تقتحم قرية تلفيت جنوب نابلس وتداهم منازل عدّة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية تلفيت جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات، مشيرة إلى أن آليات الاحتلال العسكرية انتشرت في أنحاء القرية.





المصدر: وكالات