غوتيريش: حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس وحجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل ولا يحتمل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2023 - 00:54

غوتيريش: حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد حركة حماس وحجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل ولا يحتمل

منذ 45 mins 15 December، 2023
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