القوات المسلحة اليمنية: نجحت قواتنا في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال ٤٨ ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 22:36

القوات المسلحة اليمنية: نجحت قواتنا في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال ٤٨ ساعة الماضية

منذ 30 mins 14 December، 2023
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