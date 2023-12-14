الناطق باسم القسام: مجاهدونا قتلوا 36 جنديا وأوقعوا عشرات آخرين بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 22:34

الناطق باسم القسام: مجاهدونا قتلوا 36 جنديا وأوقعوا عشرات آخرين بين قتيل وجريح

منذ 2 ساعة 14 December، 2023
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