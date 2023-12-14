حزب الله شيّع الشهداء محمد علي بسام شيت وعلي موسى بركات وصالح مصطفى مصطفى

شيّعَ حزب الله وجمهور المقاومة، الشهيدَ على طريق القدس، محمد علي بسام شيت “أمير” في كفركلا، بحضورٍ حاشدٍ من اهالي البلدة وابناءِ القرى المجاورةِ والفعاليات . وادت فرقةٌ من المجاهدين القسمَ على مواصلةِ دربِ الشهيد، وبعدها جالَ نعشُ الشهيدِ في شوارعِ بلدتِه كفركلا، محمولاً على اكفِّ المحبينَ والى جانبِه رفرفت صورُ شهداءِ البلدة، وسطَ ترديدِ الهتافاتِ المؤكدةِ على مواصلةِ طريقِ الجهادِ والمقاومةِ، وبعدَ الصلاةِ على الجثمانِ الطاهرِ وُوري في ثرى جبانةِ البلدة.

وفي بيت ليف الجنوبية، امتلأت ساحةُ البلدةِ أثناءَ تشييعِ حزبِ اللهِ وجمهورُ المقاومة، الشهيدَ على طريق القدس صالح مصطفى مصطفى “ابو علي فلاح”.

وبعدَ تأديةِ القسم، والصلاةِ على الجثمانِ الطاهر، جالَ نعشُ الشهيدِ في شوارعِ بلدةِ بيت ليف محمولاً على اكفِّ المحبين، وسطَ حضورٍ حاشدٍ من ابناءِ البلدة والقرى المجاورة، وترديدِ الهتافاتِ المؤكدةِ على مواصلةِ طريقِ الجهادِ والمقاومةِ حتى تحريرِ الارضِ والمقدساتِ، وبعدَ الصلاةِ على الجثمانِ الطاهرِ وُوري الشهيدُ في ثرى جبانة البلدة.

وشيّعَ حزبُ في بلدة زبقين الجنوبية الشهيدَ على طريق القدس علي موسى بركات “جواد”.

وبعد تأديةِ القسمِ من المجاهدين على مواصلةِ طريقِ المقاومة، صلى المحبون والمواسون من ابناءِ البلدة والقرى المجاورةِ على الجثمان الطاهر ، وانطلقوا باتجاهِ جبانةِ البلدة في مسيرةٍ حاشدة احتضنت نعشَ الشهيدِ وسطَ هتافاتِ التلبيةِ للمقاومة ولنهجِ الشهداء، وبعدَها ووري الجثمانُ الطاهر في الثرى.