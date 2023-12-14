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December 14 2023 - 14:02

الشهيد المجاهد صالح مصطفى مصطفى

منذ 50 mins 14 December، 2023
saleh-mostafa
شهداء على طريق القدس

saleh-mostafa

المصدر: موقع المنار

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