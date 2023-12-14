مراسل المنار: طائرات العدو الحربية تغير على جبل الباط في عيترون في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 14 2023 - 14:00

مراسل المنار: طائرات العدو الحربية تغير على جبل الباط في عيترون في جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 14 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة