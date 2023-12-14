مراسل المنار : القصف الصهيوني الذي استهدف تلتي العويضة والعزية خراج بلدة الطيبة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة بعد تضرر الشبكة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 10:28
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نجاة الصحفيين أنس الشريف وإسلام بدر ومحمد أحمد وعماد زقوت ومحمود الشريف في قصف مركز صحي في جباليا شمال قطاع غزة
الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 3 ويحاصر الحي الشرقي بالكامل ويدمر عدداً من المنازل فيه
الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب متأثرا بجروحه جراء عدوان الإحتلال على جنين لليوم الثالث ما يرفع عدد الشهداء إلى 11
اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال على دوار السينما في مدينة جنين وفي الحي الشرقي والعدو يفجر منزلاً في حارة الدمج
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المدعوم من الدول الغربية يدخل يومه الـ 69 وعدد الشهداء يرتفع إلى 18608
المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها للعدوان المتواصل على غزة وتوقع قتلى وجرحى بصفوف الصهاينة وتدمر العديد من آلياتهم
كتائب القسام تستهدف عدداً من آليات الإحتلال ودباباته وتدك تحشداته في محاور القتال في خانيونس ومدينة غزة وبيت لاهيا
القسام: مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود الإحتلال باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات شديدة الإنفجار
اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في منطقة التوام شمالي غربي مدينة غزة وفي مختلف محاور القتال والتصدي
27 شهيدا جراء قصف منزلين لعائلتي أبو ضباع وعاشور في رفح و26 شهيداً اثر قصف منزل لعائلة كريرة بحي الدرج في غزة
المفوض العام لوكالة "أونروا": سكان غزة لم يعد لديهم الوقت أو الخيارات والاستجابة الإنسانية في القطاع على وشك الانهيار
وزارة الصحة في غزة: الآلية المعتمدة لنقل الجرحى إلى خارج القطاع قاتلة وعدد كبير منهم يفارق الحياة قبل أن تصل الموافقة
وزارة الصحة في غزة تطالب بتوفير ممر انساني آمن يضمن تدفق الامدادات الطبية والوقود ووصولها لكافة مستشفيات القطاع
إعلام العدو: لا يزال حي الشجاعية شرق قطاع غزة منطقة صعبة الكسر مع استمرار القتال العنيف
إعلام العدو: لا يزال القتال في حي الشجاعية صعبا ومليئا بالتحديات
اعلام العدو: غالانت ونتنياهو يعتقدان أنه يجب انتظار أي إشارة من حماس بأنها معنية بصفقة تبادل وهو ما لم يحصل
مراسل المنار : القصف الصهيوني الذي استهدف تلتي العويضة والعزية خراج بلدة الطيبة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة بعد تضرر الشبكة
منذ 28 mins
14 December، 2023
عاجل
الطيبة
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