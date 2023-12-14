إعلام العدو: لا يزال القتال في حي الشجاعية صعبًا ومليئًا بالتحديات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2023 - 10:28

إعلام العدو: لا يزال القتال في حي الشجاعية صعبًا ومليئًا بالتحديات

منذ 42 mins 14 December، 2023
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