وزارة الصحة في غزة: شمالي قطاع غزة أصبح بلا خدمات طبية على الاطلاق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 12:00

وزارة الصحة في غزة: شمالي قطاع غزة أصبح بلا خدمات طبية على الاطلاق

منذ 15 mins 13 December، 2023
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