جيش الاحتلال يفرض حصارًا شاملًا على الحي الشرقي بمدينة جنين ويغلق مداخله بالآليات العسكرية والجرافات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 13 2023 - 02:28

جيش الاحتلال يفرض حصارًا شاملًا على الحي الشرقي بمدينة جنين ويغلق مداخله بالآليات العسكرية والجرافات

منذ 21 mins 13 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة