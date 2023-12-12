‫اعلام العدو: الصواريخ التي اطلقت باتجاه “مستوطنة المطلة” دمرت ‫منزلا بالكامل وأحدثت أضرارا بنحو 15 منزلا آخر – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 12 2023 - 08:50

‫اعلام العدو: الصواريخ التي اطلقت باتجاه “مستوطنة المطلة” دمرت ‫منزلا بالكامل وأحدثت أضرارا بنحو 15 منزلا آخر

منذ 3 mins 12 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة