مقاومون يفجرون عبوة ناسفة بجيب لجيش الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 08:52

مقاومون يفجرون عبوة ناسفة بجيب لجيش الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة جنين

منذ 15 mins 12 December، 2023
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