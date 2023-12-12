ارتقاء 8 مواطنين جراء غارة جوية استهدفت منزلا لعائلة أبو حرب في منطقة حي الزهور شمال رفح من بين الشهداء 6 أطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 12 2023 - 04:18

ارتقاء 8 مواطنين جراء غارة جوية استهدفت منزلا لعائلة أبو حرب في منطقة حي الزهور شمال رفح من بين الشهداء 6 أطفال

منذ 17 mins 12 December، 2023
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