‫الصحة في غزة: 208 شهداء و416 جريحا نقلوا الى مستشفيات ‫القطاع خلال الساعات الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 15:30

‫الصحة في غزة: 208 شهداء و416 جريحا نقلوا الى مستشفيات ‫القطاع خلال الساعات الأخيرة

منذ 2 يوم 11 December، 2023
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