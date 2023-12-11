الضفة الغربية | الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة.. والمقاومة تتصدى

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، اقتحاماتها لمدن وبلدات عدة في الضفة الغربية، وشنت حملة دهم واعتقالات واسعة النطاق.

اقتحام بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل

ففي الخليل، أفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل واعتقلت الطفل رضا رزق عودة مسالمة (17 عاما)، وجميل زباينة ونجله محمود من بلدة ترقوميا، وإياد عمرو، وإياس عادل النمورة من بلدة دورا، ولؤي سامي طميزي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وتشهد بلدة بيت عوا في جنوب الخليل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي اقتحامات متواصلة، تعتقل خلالها قوات الاحتلال مواطنين وتصادر مركبات وتطلق الرصاص والغاز المدمع.

اعتقالات في جنين

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدتي يعبد وكفردان. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قيصر يعقوب نفيعات من يعبد، بعد اقتحام البلدة وداهمت عدة منازل لأسرى محررين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها: إبراهيم عبد الرحيم أبو بكر، وأسعد عصام قنيري، وسميح الشيخ نمر عمارنة، ومحمد مأمون عمارنة. وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي بلدة كفردان غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسين عابد بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

واندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء التصدي لاقتحامها بلدة يعبَد جنوبي غربي جنين حيث داهمت البلدة، وأوقفت عددا من الشبان وفتشت السيارات. كما كثفت قوات الاحتلال من وجودها العسكري في محيط البلدة، ونشرت قناصة على أسطح المباني.

اقتحام لبلدة بيتونيا غرب رام الله

وفي رام الله، قالت مصادر إعلامية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم فجر اليوم الاثنين بأكثر من 30 آلية عسكرية بلدة بيتونيا غرب رام الله. بالإضافة إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات دير أبو مشعل وبيرزيت شمال رام الله، وقرية شقبا غرب المدينة.

اقتحامات واشتباكات في نابلس

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيت فوريك وسالم. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مواطن فلسطيني بشظايا رصاص حي داخل منزل بالمدينة، وذلك خلال اشتباكات شديدة اندلعت بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين عقب إطلاقهم النار على موقع جبل جرزيم العسكري شرق نابلس.

ووثق أهالي المدينة لحظات تبادل إطلاق النار وأصوات أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة، في حين تعالت الهتافات والتكبيرات من منازل المواطنين أثناء الاشتباكات.

ودارت اشتباكات بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين في أطراف مخيم بلاطة شرق نابلس، واندلعت الاشتباكات فور اقتحام قوات الاحتلال بأعداد كبيرة أطراف المخيم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين بينهم امرأة من مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات داخل المخيم ولم يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نفذت أعمال تجريف للشوارع داخل المخيم، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم امرأة، هم تينا أحمد حشاش، وعمر غازي أبو ذراع، وصدقي الأغبر.

قالت مصادر محلية إنّ اشتباكات عنيفة وقعت بين مقاومين وقوات الاحتلال عند نقطة جبل جرزيم العسكرية شرق نابلس. وأكد شهود عيان سماع إطلاق نار كثيف في محيط موقع جبل جرزيم العسكري الإسرائيلي شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

وفي الأثناء أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة مسن بشظايا رصاص أطلقته قوات الاحتلال على منازل الأهالي في خلة العامود شرق نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، قرى سالم، ودير الحطب، وعزموط شرق نابلس، وجابت شوارعها دون الإبلاغ عن اعتقالات.

اعتقالات في بيت لحم

وفي بيت لحم، أفاد رئيس جمعية الأسرى المحررين محمد حميدة، بأن الاحتلال اعتقل شادي جمال عبيات من منطقة واد أبو فريحة، ومحمد عماد الراضيمن خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما.

وأضاف حميدة أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوبا، وداهمت عدة منازل، واحتجزت عددا من المواطنين، منهم رأفت فرج ونجليه علي وعيسى، وأشرف رقبان، قبل إطلاق سراحهم.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، حي كفر سابا غربي المدينة، ونشرت فرق المشاة والقناصة، وحاصرت عددا من البنايات والمنازل في الحي، واقتحمت كذلك بلدة عزون شرق قلقيلية.

قصف منازل في طوباس

وفي طوباس، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مدينة طوباس بـ”صواريخ حارقة” عقب محاصرتها واندلاع اشتباك مسلح مع مقاومين فلسطينيين بمحيطها؛ دون الإبلاغ (حتى اللحظة) عن شهداء وإصابات في المكان.

وانسحبت قوات الاحتلال من طوباس بعد اعتقال 12 مواطنًا. ولفت إلى أن جرافات الاحتلال العسكرية تعمّدت تجريف الشوارع والاعتداء على الممتلكات العامة في مدينة طوباس، وتخريب وتجريف عدة أماكن ونصب في المدينة.

وانسحبت قوات الاحتلال من مدينة طوباس، شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة، بعد أكثر من 3 ساعات من اقتحامها.

وتأتي تلك الاقتحامات في إطار المداهمات الليلية المتواصلة لمناطق الضفة الغربية وحملات التدقيق في هويات السكان، والتي يتخللها قتل للفلسطينيين، إذ بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 280 منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما تجاوز عدد الاعتقالات منذ ذلك التاريخ 3700 معتقل.

المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية