المرابطون تدعو إلى أوسع مشاركة في الإضراب العام العالمي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 01:36

المرابطون تدعو إلى أوسع مشاركة في الإضراب العام العالمي

منذ 2 ساعة 11 December، 2023
المرابطون
لبنان

دعت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين قوات المرابطون إلى أوسع مشاركة في الإضراب العام العالمي، التي تداعى إليه أحرار العالم، وذلك نهار الإثنين في ١١-١٢-٢٠٢٣، من أجل الإنسانية المفقودة على أرض غزة الشموس في فلسطين، وضد الكيان الاسرائيلي المجرم، ومجرمي الحرب نتنياهو وغالانت وغانتس وضباط وعصابات الجيش الاسرائيلي المجرم، واستنكاراً وإدانة للمجرم الأساسي الولايات المتحدة الأميركية، التي تستخدم حق الفيتو في منع قرار وقف إطلاق النار، واستمرار مجزرة العصر على أرض غزة الحبيبة.

المصدر: بريد الموقع

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