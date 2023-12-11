المرابطون تدعو إلى أوسع مشاركة في الإضراب العام العالمي

دعت الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين قوات المرابطون إلى أوسع مشاركة في الإضراب العام العالمي، التي تداعى إليه أحرار العالم، وذلك نهار الإثنين في ١١-١٢-٢٠٢٣، من أجل الإنسانية المفقودة على أرض غزة الشموس في فلسطين، وضد الكيان الاسرائيلي المجرم، ومجرمي الحرب نتنياهو وغالانت وغانتس وضباط وعصابات الجيش الاسرائيلي المجرم، واستنكاراً وإدانة للمجرم الأساسي الولايات المتحدة الأميركية، التي تستخدم حق الفيتو في منع قرار وقف إطلاق النار، واستمرار مجزرة العصر على أرض غزة الحبيبة.

المصدر: بريد الموقع