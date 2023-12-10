مراسل المنار : طائرة مسيرة معادية أطلقت صاروخاً على أطراف بلدة مروحين و قصف مدفعي استهدف تلة “هرمون” بين رميش ويارون ومنطقة “الحمامص” جنوب بلدة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 22:58
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مراسل المنار : طائرة مسيرة معادية أطلقت صاروخاً على أطراف بلدة مروحين و قصف مدفعي استهدف تلة “هرمون” بين رميش ويارون ومنطقة “الحمامص” جنوب بلدة الخيام
منذ 1 ساعة
10 December، 2023
عاجل
بلدة مروحين
رميش
يارون
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