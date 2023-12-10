المرتضى: اقفال جميع الدوائر والمعالم الأثرية التابعة لوزارة الثقافة غداً الإثنين تضامناً مع غزّة وحثّاً للضمير العالمي للسعي إلى وقف اطلاق النار فيها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 10 2023 - 18:24

المرتضى: اقفال جميع الدوائر والمعالم الأثرية التابعة لوزارة الثقافة غداً الإثنين تضامناً مع غزّة وحثّاً للضمير العالمي للسعي إلى وقف اطلاق النار فيها

منذ 13 mins 10 December، 2023
محمد وسام المرتضى
لبنان

صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى  القرار الآتي:
“إن وزير الثقافة،
أمام هول الفظائع التي يرتكبها في غزّة سفاحو الجيش الصهيوني أعداء الإنسانية، الذين تمطر قذائف حقدهم موتًا أسودَ على الأبرياء من شيوخ ونساء وأطفال.
ودعمًا للصمود الأسطوري الذي يصفع به المقاومون وجوه القتلة.
وأملاً في أن يكون الإضراب شوكة تنخز هذا الضمير العالمي المتواطئ مع آلة التدمير والقتل،
نقرر: إقفال جميع دوائر وزارة الثقافة والمعالم الأثرية ليوم غد الأثنين في ١١ كانون الأول ٢٠٢٣، وندعو جميع الموظفين فيها إلى الصلاة من منازلهم لأجل انتصار الحق وتحرير الأرض والإنسان  واستتباب السلام.”

التعليقات

ذات صلة