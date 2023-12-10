وسائل إعلام العدو: إطلاق نار من لبنان تجاه مستوطنة “المطلة” عند الحدود الشمالية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 16:54

وسائل إعلام العدو: إطلاق نار من لبنان تجاه مستوطنة “المطلة” عند الحدود الشمالية

منذ 8 mins 10 December، 2023
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