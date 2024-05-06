إعلام العدو: انفجار طائرة مسيّرة مفخخة في مستوطنة المطلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 13:08

إعلام العدو: انفجار طائرة مسيّرة مفخخة في مستوطنة المطلة

منذ 57 mins 6 May، 2024
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