كتائب القسام: تم استهداف 6 آليات عسكرية صهيونية بقذائف “الياسين 105” في منطقتي الشيخ رضوان وحي الزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 18:38

كتائب القسام: تم استهداف 6 آليات عسكرية صهيونية بقذائف “الياسين 105” في منطقتي الشيخ رضوان وحي الزيتون بمدينة غزة

منذ 37 mins 8 December، 2023
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