مواجهات متقطعة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2023 - 04:50

مواجهات متقطعة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

منذ 4 mins 8 December، 2023
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