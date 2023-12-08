قصف اسرائيلي عنيف بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة وتساقط بعض الشظايا داخل أسوار المستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 8 2023 - 03:22

قصف اسرائيلي عنيف بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة وتساقط بعض الشظايا داخل أسوار المستشفى

منذ 1 ساعة 8 December، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة