‫سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة ‫وأوقعتها بين قتيل وجريح في حي الزيتون شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 14:24

‫سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة ‫وأوقعتها بين قتيل وجريح في حي الزيتون شرق غزة

منذ 34 mins 7 December، 2023
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