كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: مجموعاتنا تخوض اشتباكات عنيفة في الشجاعية وحي التفاح شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2023 - 14:24

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: مجموعاتنا تخوض اشتباكات عنيفة في الشجاعية وحي التفاح شرق غزة

منذ 49 mins 7 December، 2023
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